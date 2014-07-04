CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1303
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha candles de timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos coloridos de acordo com as cores do indicador em nuvem DigitMacd.

Dependendo da direção da tendência definida pela cor da nuvem do indicador original, o corpo dos candles são preenchidos em azul ou laranja, as sombras apropriadas são pintadas em azul claro ou bege.

O indicador exige a compilação do arquivo DigitMacd.mq5 a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2345

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

O EA Exp_DigitMacd está baseado nos sinais gerados pelo oscilador DigitMacd.

SatlMacd SatlMacd

Este indicador é um oscilador baseado na diferença média entre o filtro digital SATL e o fechamento (close) do preço.

Linha horizontal para as max/min dos preços nos últimos 2 anos Linha horizontal para as max/min dos preços nos últimos 2 anos

Exemplo de código sobre como desenhar uma linha horizontal para as máximas e mínimas dos preços nos últimos 2 anos.

Transparent MetaTrader 5 Transparent MetaTrader 5

O script permite definir o nível de transparência da janela do terminal do cliente usando o Windows API.