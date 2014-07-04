Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_DigitMacd_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1303
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha candles de timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos coloridos de acordo com as cores do indicador em nuvem DigitMacd.
Dependendo da direção da tendência definida pela cor da nuvem do indicador original, o corpo dos candles são preenchidos em azul ou laranja, as sombras apropriadas são pintadas em azul claro ou bege.
O indicador exige a compilação do arquivo DigitMacd.mq5 a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_DigitMacd_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2345
O EA Exp_DigitMacd está baseado nos sinais gerados pelo oscilador DigitMacd.SatlMacd
Este indicador é um oscilador baseado na diferença média entre o filtro digital SATL e o fechamento (close) do preço.
Exemplo de código sobre como desenhar uma linha horizontal para as máximas e mínimas dos preços nos últimos 2 anos.Transparent MetaTrader 5
O script permite definir o nível de transparência da janela do terminal do cliente usando o Windows API.