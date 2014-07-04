O indicador desenha candles de timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos coloridos de acordo com as cores do indicador em nuvem DigitMacd.

Dependendo da direção da tendência definida pela cor da nuvem do indicador original, o corpo dos candles são preenchidos em azul ou laranja, as sombras apropriadas são pintadas em azul claro ou bege.

O indicador exige a compilação do arquivo DigitMacd.mq5 a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_DigitMacd_HTF