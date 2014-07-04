Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Linha horizontal para as max/min dos preços nos últimos 2 anos - indicador para MetaTrader 5
Um usuário solicitou um exemplo de código sobre como desenhar uma linha horizontal para as máximas e mínimas dos preços nos últimos 2 anos, veja em https://www.mql5.com/en/forum/21396
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2355
