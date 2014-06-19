代码库部分
BackgroundCandle_DigitMacd_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1231
等级:
(23)
已发布:
已更新:
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 DigitMacd 指标的数值。

由源指标云图的颜色来定义趋势，并依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成蓝色或桔红色, 影线被喷成浅绿或米色。

此指标需要编译的指标文件 DigitMacd.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 BackgroundCandle_DigitMacd_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2345

