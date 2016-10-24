コードベースセクション
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形はDigitMacd指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青や橙色、髭は水色や黄色に塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたDigitMacd.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BackgroundCandle_DigitMacd_HTF指標

図1　BackgroundCandle_DigitMacd_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2345

