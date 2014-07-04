Participe de nossa página de fãs
DigitMacd - indicador para MetaTrader 5
- 1186
Uma nuvem colorida formada pelas linhas dos filtros digitais FATL e SATL.
O indicador utiliza o SmoothAlgorithms.mqh das classes da biblioteca (deve ser copiado para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrita no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. Indicador DigitMacd
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2335
Um sistema de negociação que usa o indicador DynamicRS_C.Ticker_FATL
O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital rápido e o preço.
Um oscilador de diferença média entre o filtro digital FATL e o Fechamento (Close) do preço.Ticker_SATL
O indicador desenha uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital lento e o preço.