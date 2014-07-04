CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DigitMacd - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1186
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
digitmacd.mq5 (11.21 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Uma nuvem colorida formada pelas linhas dos filtros digitais FATL e SATL.

O indicador utiliza o SmoothAlgorithms.mqh das classes da biblioteca (deve ser copiado para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrita no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. Indicador DigitMacd

Figura 1. Indicador DigitMacd

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2335

Exp_DynamicRS_C Exp_DynamicRS_C

Um sistema de negociação que usa o indicador DynamicRS_C.

Ticker_FATL Ticker_FATL

O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital rápido e o preço.

FatlMacd FatlMacd

Um oscilador de diferença média entre o filtro digital FATL e o Fechamento (Close) do preço.

Ticker_SATL Ticker_SATL

O indicador desenha uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital lento e o preço.