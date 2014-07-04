CodeBaseSeções
Exp_DigitMacd - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1185
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_digitmacd.mq5 (14.21 KB) visualização
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (120.73 KB) visualização
digitmacd.mq5 (11.21 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O EA Exp_DigitMacd está baseado nos sinais gerados pelo oscilador DigitMacd.

O sinal é formado quando uma barra fecha e houve mudança na cor do indicador em nuvem.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicator DigitMacd.ex5 para funcionar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

O arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Os Parâmetros padrão de entrada do Expert Advisor foram utilizados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante o teste.

Fig. 1 Histórico de negociação no gráfico.

Fig. 1 Histórico de negociação no gráfico.

Teste dos resultados para 2013 no USDJPY/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados do teste

Figura 2. Gráfico dos resultados do teste

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2344

