O EA Exp_DigitMacd está baseado nos sinais gerados pelo oscilador DigitMacd.



O sinal é formado quando uma barra fecha e houve mudança na cor do indicador em nuvem.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicator DigitMacd.ex5 para funcionar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

O arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Os Parâmetros padrão de entrada do Expert Advisor foram utilizados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante o teste.

Fig. 1 Histórico de negociação no gráfico.

Teste dos resultados para 2013 no USDJPY/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados do teste