Exp_DigitMacd - indicador para MetaTrader 5
- 1185
O EA Exp_DigitMacd está baseado nos sinais gerados pelo oscilador DigitMacd.
O sinal é formado quando uma barra fecha e houve mudança na cor do indicador em nuvem.
O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicator DigitMacd.ex5 para funcionar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
O arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.
Os Parâmetros padrão de entrada do Expert Advisor foram utilizados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante o teste.
Fig. 1 Histórico de negociação no gráfico.
Teste dos resultados para 2013 no USDJPY/H4:
Figura 2. Gráfico dos resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2344
Este indicador é um oscilador baseado na diferença média entre o filtro digital SATL e o fechamento (close) do preço.Ticker_SATL
O indicador desenha uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital lento e o preço.
O indicador desenha candles de um timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos de acordo com as cores das nuvens do indicador DigitMacd.Linha horizontal para as max/min dos preços nos últimos 2 anos
Exemplo de código sobre como desenhar uma linha horizontal para as máximas e mínimas dos preços nos últimos 2 anos.