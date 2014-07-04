CodeBaseSeções
Transparent MetaTrader 5 - script para MetaTrader 5

O script permite definir o nível de transparência da janela do terminal do cliente usando o Windows API.

Passo1

Passo2

Passo3

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2377

