Transparent MetaTrader 5 - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2130
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O script permite definir o nível de transparência da janela do terminal do cliente usando o Windows API.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2377
