SatlMacd - indicador para MetaTrader 5
- 1160
Este indicador é um oscilador baseado na diferença média entre o filtro digital SATL do preço.
O indicador utiliza o SmoothAlgorithms.mqh das classes da biblioteca (deve ser copiado para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrita no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. Indicador SatlMacd
O indicador desenha uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital lento e o preço.FatlMacd
Um oscilador de diferença média entre o filtro digital FATL e o Fechamento (Close) do preço.
O EA Exp_DigitMacd está baseado nos sinais gerados pelo oscilador DigitMacd.BackgroundCandle_DigitMacd_HTF
O indicador desenha candles de um timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos de acordo com as cores das nuvens do indicador DigitMacd.