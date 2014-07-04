CodeBaseSeções
SatlMacd - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Este indicador é um oscilador baseado na diferença média entre o filtro digital SATL do preço.

O indicador utiliza o SmoothAlgorithms.mqh das classes da biblioteca (deve ser copiado para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrita no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. Indicador SatlMacd

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2342

Ticker_SATL Ticker_SATL

O indicador desenha uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital lento e o preço.

FatlMacd FatlMacd

Um oscilador de diferença média entre o filtro digital FATL e o Fechamento (Close) do preço.

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

O EA Exp_DigitMacd está baseado nos sinais gerados pelo oscilador DigitMacd.

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

O indicador desenha candles de um timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos de acordo com as cores das nuvens do indicador DigitMacd.