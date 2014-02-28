Ставь лайки и следи за новостями
BackgroundCandle_DigitMacd_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами облака индикатора DigitMacd.
В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету облака исходного индикатора, тело свечи окрашивается в голубой или оранжевый цвета, а теней - в светло-голубой или бежевый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора DigitMacd.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_DigitMacd_HTF
Индикатор представляет собой осциллятор на основе усредненной разности цифрового фильтра SATL и цены Close.Ticker_SATL
Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями медленного цифрового фильтра и цены.
Эксперт Exp_DigitMacd построен на основе сигналов осциллятора DigitMacd.Ticker_AMA
Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями индикатора AMA (Adaptive Moving Average) Кауфмана и цены.