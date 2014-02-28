CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1953
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами облака индикатора DigitMacd.

В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету облака исходного индикатора, тело свечи окрашивается в голубой или оранжевый цвета, а теней - в светло-голубой или бежевый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора DigitMacd.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

SatlMacd SatlMacd

Индикатор представляет собой осциллятор на основе усредненной разности цифрового фильтра SATL и цены Close.

Ticker_SATL Ticker_SATL

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями медленного цифрового фильтра и цены.

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

Эксперт Exp_DigitMacd построен на основе сигналов осциллятора DigitMacd.

Ticker_AMA Ticker_AMA

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями индикатора AMA (Adaptive Moving Average) Кауфмана и цены.