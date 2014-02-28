Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами облака индикатора DigitMacd.

В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету облака исходного индикатора, тело свечи окрашивается в голубой или оранжевый цвета, а теней - в светло-голубой или бежевый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора DigitMacd.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_DigitMacd_HTF