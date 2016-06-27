Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Farbe der Wolke des DigitMacd Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung, die von der Farbe der Wolke des Originalindikators definiert wird, wird der Körper der Kerze in blau oder orange gezeichnet, die zugehörigen Schatten werden in hellblau oder beige gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei DigitMacd.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der BackgroundCandle_DigitMacd_HTF Indikator