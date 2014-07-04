Participe de nossa página de fãs
VolatilityPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1421
- 1421
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador VolatilityPivot com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, compilar o arquivo VolatilityPivot no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador VolatilityPivot_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2278
Um sistema de comércio que usa o indicador VolatilityPivot NRTR.VolatilityPivot
Indicador de tendência NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
O indicador desenha o indicador ССI nos períodos lento e rápido, usando barras coloridas para determinar os padrões e tendências.BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos, as cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador VolatilityPivot.