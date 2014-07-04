CodeBaseSeções
VolatilityPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Indicador VolatilityPivot com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico (timeframe)

Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, compilar o arquivo VolatilityPivot no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador VolatilityPivot_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2278

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

Um sistema de comércio que usa o indicador VolatilityPivot NRTR.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Indicador de tendência NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

WeightedWCCI WeightedWCCI

O indicador desenha o indicador ССI nos períodos lento e rápido, usando barras coloridas para determinar os padrões e tendências.

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos, as cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador VolatilityPivot.