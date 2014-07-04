CodeBaseSeções
X4Period_MFI_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor:

transport_david

Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores MFI com diferentes períodos no gráfico de preços.

Sinais de tendência ocorrem quando os osciladores estão nas áreas sobre-vendidas e e sobre-compradas especificadas nos parâmetros de entrada:

input uint rsiUpperTrigger=62;   // Nível sobre-comprado
input uint rsiLowerTrigger=38;   // Nível sobre-vendido

Fig.1. Indicador X4Period_MFI_Arrows

Figura 1. Indicador X4Period_MFI_Arrows

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2282

