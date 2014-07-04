Autor:

Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores MFI com diferentes períodos no gráfico de preços.

Sinais de tendência ocorrem quando os osciladores estão nas áreas sobre-vendidas e e sobre-compradas especificadas nos parâmetros de entrada:

input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ;

Figura 1. Indicador X4Period_MFI_Arrows

