Este sistema de negociação usa o oscilador ColorJJRSX.

O indicador BlauCMI_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador Candle Momentum Index com um timeframe fixado.

O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos coloridos são preenchidos de acordo com os valores do indicador FisherCGOscillator.