GannZIGZAG - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações: 1893
1893
Avaliação: (23)
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Profi_R

ZigZag desenhado em ângulos Gann.

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 21.09.2007.

Figura 1. Indicador GannZIGZAG

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2223

