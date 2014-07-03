Participe de nossa página de fãs
Visualização Invertida do Gráfico - indicador para MetaTrader 5
A maioria dos Traders têm apenas uma Percepção de Comprador.
Com esse indicador o gráfico é mostrado invertido para encontrar melhores pontos de entrada de posições vendidas.
Uso:
- Arraste o indicador InvertedChart ao seu Gráfico Forex;
- Arraste o indicador Bollinger Bands para o gráfico invertido;
- Certifique-se de arrastar com o mouse o indicador BB para a janela separada do indicador InvertedChart e na janela pop up do indicador BB selecionar "Aplicar a: Os primeiros dados do indicador".
