Fisher CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2706
Autor real:
Witold Wozniak
Fisher CG Oscillator é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado CG Oscillator usando a Transformação Inversa de Fischer.
O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
O sistema de negociação mais simples para trabalhar com este indicador é completamente semelhante ao Stochastic ou RSI.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/555
