Fisher CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2706
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor real:

Witold Wozniak

Fisher CG Oscillator é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado CG Oscillator usando a Transformação Inversa de Fischer.

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

O sistema de negociação mais simples para trabalhar com este indicador é completamente semelhante ao Stochastic ou RSI.

Fisher CG Oscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/555

