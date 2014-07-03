Participe de nossa página de fãs
Spread - indicador para MetaTrader 5
Assistente simples do Trader. O indicador MQL5 Spread mostra a propagação do par de moedas corrente no gráfico. O indicador é especialmente útil quando se trabalha com as corretoras que oferecem propagação flutuante. Eu sei que é muito inconveniente calcular o spread com base nas cotações da Observação do Mercado cada vez que você abre uma posição ou quando necessita dele para alguns cálculos. Este indicador mostra sempre o spread do par de moedas corrente.
O último parâmetro do indicador MQL5 Spread normaliza a propagação à perspectiva comum decimal para as corretoras com cotações fora do padrão (definir o parâmetro como verdadeiro).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2230
