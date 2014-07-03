Assistente simples do Trader. O indicador MQL5 Spread mostra a propagação do par de moedas corrente no gráfico. O indicador é especialmente útil quando se trabalha com as corretoras que oferecem propagação flutuante. Eu sei que é muito inconveniente calcular o spread com base nas cotações da Observação do Mercado cada vez que você abre uma posição ou quando necessita dele para alguns cálculos. Este indicador mostra sempre o spread do par de moedas corrente.

O último parâmetro do indicador MQL5 Spread normaliza a propagação à perspectiva comum decimal para as corretoras com cotações fora do padrão (definir o parâmetro como verdadeiro).