Spread - indicador para MetaTrader 5

Assistente simples do Trader. O indicador MQL5 Spread mostra a propagação do par de moedas corrente no gráfico. O indicador é especialmente útil quando se trabalha com as corretoras que oferecem propagação flutuante. Eu sei que é muito inconveniente calcular o spread com base nas cotações da Observação do Mercado cada vez que você abre uma posição ou quando necessita dele para alguns cálculos. Este indicador mostra sempre o spread do par de moedas corrente.

O último parâmetro do indicador MQL5 Spread normaliza a propagação à perspectiva comum decimal para as corretoras com cotações fora do padrão (definir o parâmetro como verdadeiro).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2230

