Indicadores

The_20's_v0.20 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1351
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

TraderSeven

Indicador de sinal do tipo semáforo, não usa médias para determinar o sinal.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 28.09.2007.

Figura 1. Indicador The_20's_v0.20

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2189

