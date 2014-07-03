Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
The_20's_v0.20 - indicador para MetaTrader 5
Autor:
TraderSeven
Indicador de sinal do tipo semáforo, não usa médias para determinar o sinal.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 28.09.2007.
Figura 1. Indicador The_20's_v0.20
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2189
ADXCloud_HTF
Indicador ADXCloud com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.rvmGann_sv8
Indicador implementado com o princípio Gann na forma de ZigZag.
T3_TRIX_Signal
O indicador T3_TRIX_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador T3_TRIX com timeframe fixado.BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF
O indicador desenha candles retângulares para um período de timeframe maior com base no indicador ColorLaguerre.