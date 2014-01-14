Autor Real:

John Ehlers

Indicador Laguerre é um algorítimo do indicador RSI baseado no filtro adaptativo Laguerre.



Ele foi criada por John Ehlers - Um especialista que aplica métodos de processamento de sinais digitais para a negociação de mercados futuros na seção de seu site Papéis Técnicos, que contém uma abundância de exemplos do uso do método.



Indicador Laguerre mostra os estados de sobre-comprado/sobre-vendida do mercado. Recomenda-se comprar quando o preço ultrapassa o nível superior e vender quando ele fica abaixo do nível inferior. Linha central de fuga também é um forte sinal para as aberturas de posições. Deixando as áreas sobre-compradas/sobre-vendidas é mais uma maneira de obter sinais de negociação com o indicador.



