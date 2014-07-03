O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING.

São criados retângulos coloridos de acordo com a direção como o histograma ou nuvem colorida do T3_TRIX. Dependendo da direção de tendência, o corpo do candlestick é pintado em azul ou marrom, as sombras são pintadas em azul ou amarelo.

O indicador exige a copilação do arquivo do indicador T3_TRIX.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF