コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
921
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

長方形は T3_TRIX ヒストグラムまたは色付きの雲の方向の変化に応じて塗られます。トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青や茶色、髭は水色や黄色に塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたT3_TRIX.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF指標

図1　BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2143

株式リスクの最大パーセンテージ 株式リスクの最大パーセンテージ

このコードは、株式リスクの最大のパーセンテージを設定することができます。

Dinapoli_ZZ Dinapoli_ZZ

Joe DiNapoliアルゴリズムを使用したジグザグ指標

MultiT3_TRIXx7Signal MultiT3_TRIXx7Signal

MultiT3_TRIXx7Signal指標は異なる時間枠から7つのT3_TRIX指標の値を使用して、アクティブな動向についての情報を示します。

Exp_T3_TRIX Exp_T3_TRIX

T3_TRIX指標を使った取引システム