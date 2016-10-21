無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。
長方形は T3_TRIX ヒストグラムまたは色付きの雲の方向の変化に応じて塗られます。トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青や茶色、髭は水色や黄色に塗られています。
この指標の操作はコンパイルされたT3_TRIX.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2143
