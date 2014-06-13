代码库部分
BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
backgroundcandle_t3_trix_htf.mq5 (19.96 KB) 预览
t3_trix.mq5 (8.62 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。

长方形的填充颜色是根据 T3_TRIX 直方图方向改变。依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成蓝色或棕色, 影线被喷成浅蓝或黄色。

此指标需要编译的指标文件 T3_TRIX.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2143

