BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。
长方形的填充颜色是根据 T3_TRIX 直方图方向改变。依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成蓝色或棕色, 影线被喷成浅蓝或黄色。
此指标需要编译的指标文件 T3_TRIX.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 该 BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2143
