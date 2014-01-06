Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2107
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с направлением гистограммы или цветного облака индикатора T3_TRIX.
В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается синий или коричневый цвета, а тени окрашиваются в голубой или желтый цвета соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора T3_TRIX.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF
Трендовый индикатор с использованием алгоритма осциллятора, выполненный в виде цветного облака с дополнительной индикацией.Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
Индикатор, рисующий свечи Heiken Ashi с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с направлением гистограммы индикатора BlauTSStochastic.BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с направлением гистограммы индикатора BlauSMStochastic.