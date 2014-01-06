Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с направлением гистограммы или цветного облака индикатора T3_TRIX.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается синий или коричневый цвета, а тени окрашиваются в голубой или желтый цвета соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора T3_TRIX.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF