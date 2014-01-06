CodeBaseРазделы
Индикаторы

BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2107
(24)
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с направлением гистограммы или цветного облака индикатора T3_TRIX.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается синий или коричневый цвета, а тени окрашиваются в голубой или желтый цвета соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора T3_TRIX.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF

RSIOMA_V2 RSIOMA_V2

Трендовый индикатор с использованием алгоритма осциллятора, выполненный в виде цветного облака с дополнительной индикацией.

Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF

Индикатор, рисующий свечи Heiken Ashi с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с направлением гистограммы индикатора BlauTSStochastic.

BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с направлением гистограммы индикатора BlauSMStochastic.