Este EA está incluído no pacote padrão do terminal do cliente MetaTrader 5 e é um exemplo de negociação com EA usando o indicador MACD.



O arquivo do Expert Advisor MACD Sample.mq5 está localizado no seguinte caminho de diretórios: terminal_data_folder\MQL5\Experts\Examples\MACD\". Este Expert Advisor é um exemplo de abordagem orientada a objetos no desenvolvimento de EA.

Vamos considerar a estrutura do Expert Advisor e como ele funciona.





1 Propriedades do EA

1.1. Propriedades do EA

#property copyright "Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "5.20" #property description "É importante certificar-se que o expert trabalha com um gráfico normal" #property description "e que o usuário não cometeu erros nas configurações de entrada" #property description "variáveis (Lots, TakeProfit, TrailingStop) no nosso caso," #property description "vamos verificar TakeProfit num gráfico de mais de 2*barras de trend_period"

As primeiras 5 linhas contém um comentário, as sete linhas seguintes definem as propriedades do programa MQL5 (direitos autorais, link, versão, descrição), utilizando as diretivas do pré-processamento #property.

Quando você executa o Expert Advisor ele é exibido numa janela pop-up, na aba "Comum":

Figure 1 Janela pop-up na aba comum do EA MACD Sample



1.2. Arquivos Incluídos

Em seguida, a diretiva #include diz ao compilador para incluir os arquivos que contêm as classes de negociação da Biblioteca Padrão (Standard Library).

Trade.mqh (CTrade - classe para operações de negociação);



SymbolInfo.mqh (CSymbolInfo - classe para trabalhar com as propriedades de um instrumento de negociação);



PositionInfo.mqh (CPositionInfo - classe para trabalhar com as propriedades de abertura de posição);



AccountInfo.mqh (CAccountInfo - classe para trabalhar com propriedades da conta de negócios).



#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh>

Instâncias das classes apropriadas são utilizados como variáveis ​​membros da classe CExpert (Seção 3).



1.3. Entradas

Colocadas como inputs: tipo, nome, valores padrão e um comentário. Na fig. 2 são mostrados os inputs.

input double InpLots = 0.1 ; input int InpTakeProfit = 50 ; input int InpTrailingStop = 30 ; input int InpMACDOpenLevel = 3 ; input int InpMACDCloseLevel= 2 ; input int InpMATrendPeriod = 26 ;

Veja que os nomes dos parâmetros de entrada tem o prefixo "Inp". Observe também que as variáveis ​​globais são prefixados com "Ext". Tal abordagem da nomenclatura das variáveis usadas ​​simplifica uma série de variáveis ​​diferentes.



InpLots - volume das operações de negócios, InpTakeProfit e InpTrailingStop determinam os níveis de tomada de lucro (Take Profit e) e do stop móvel (Trailing Stop),



O texto no comentário na linha de parâmetro de entrada, juntamente com os valores padrão, são exibidas na aba "Options" em vez do nome do parâmetro de entrada:





Figura 2. Parâmetros de entrada do EA MACD Sample



1.4. Variáveis ​​Globais

Em seguida, a variável global ExtTimeOut é declarada. Ela será usada para controlar o tempo de execução das operações de negócios.



int ExtTimeOut= 10 ;

Após declaração da classe CSampleExpert, na linha 76, uma outra variável global é declarada: ExtExpert - instância da classe CSampleExpert:



CSampleExpert ExtExpert;

O objeto ExtExpert (exemplo da classe CSampleExpert) contém a lógica básica da estratégia de negociação (Seção 3).







2. Manipulando Eventos das Funções

Manipulando Eventos das Funções



2.1. A função de inicialização OnInit()

A função OnInit() é chamada uma vez durante a primeira partida do Expert Advisor. Geralmente no manipulador de eventos OnInit(), o EA está preparado para a operação: os parâmetros de entrada são verificados, indicadores e parâmetros são inicializados, etc. No caso de erros críticos, quando esse trabalho é sem sentido, a função é encerrado com um código de retorno INIT_FAILED.

int OnInit ( void ) { if (!ExtExpert.Init()) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Neste caso, o método Init() do objeto ExtExpert é chamado, vai retornar verdadeiro ou falso dependendo da preparação de todos os objetos necessários para a operação (ver Seção 3.4). No caso de um erro, OnInit() é encerrado com um código de retorno INIT_FAILED - é uma maneira correta para completar a operação EA/indicador no caso de uma inicialização mal sucedida.







2.2. A função OnTick()

A função OnTick() é chamada cada vez que uma nova cotação é recebida para o instrumento financeiro do gráfico em que o EA é executado.

void OnTick ( void ) { static datetime limit_time= 0 ; if ( TimeCurrent ()>=limit_time) { if ( Bars ( Symbol (), Period ())> 2 *InpMATrendPeriod) { if (ExtExpert.Processing()) limit_time= TimeCurrent ()+ExtTimeOut; } } }

No manipulador de eventos OnTick() é incluído um mecanismo para chamadas periódicas do método ExtExpert.Processing() que é utilizado para análise de mercado e operações de trading quando estiverem reunidas as condições de negociação.

O intervalo de tempo entre as chamadas é definido pelo valor do parâmetro de entrada ExtTimeOut.



2.3. A função de finalização OnDeInit()

OnDeInit() é chamado quando um EA é removido do gráfico. Se um programa coloca os objectos gráficos durante a operação, então eles podem ser removidos a partir do gráfico.



Neste exemplo sem usar a função de desinicialização, as ações não são executadas.



3. A classe CSampleExpert

3.1. A classe CSampleExpert



class CSampleExpert { protected : double m_adjusted_point; CTrade m_trade; CSymbolInfo m_symbol; CPositionInfo m_position; CAccountInfo m_account; int m_handle_macd; int m_handle_ema; double m_buff_MACD_main[]; double m_buff_MACD_signal[]; double m_buff_EMA[]; double m_macd_current; double m_macd_previous; double m_signal_current; double m_signal_previous; double m_ema_current; double m_ema_previous; double m_macd_open_level; double m_macd_close_level; double m_traling_stop; double m_take_profit; public : CSampleExpert( void ); ~CSampleExpert( void ); bool Init( void ); void Deinit( void ); bool Processing( void ); protected : bool InitCheckParameters( const int digits_adjust); bool InitIndicators( void ); bool LongClosed( void ); bool ShortClosed( void ); bool LongModified( void ); bool ShortModified( void ); bool LongOpened( void ); bool ShortOpened( void ); };

A classe EA contém declaração das variáveis ​​(membros da classe) e funções (métodos de classe).



Para um trabalho mais conveniente, todas as variáveis ​​de membro de classe contêm o prefixo "m_" (membro), indicando que a variável é um membro da classe. Antes da declaração de uma variável ou um método, seu tipo é especificado (ou o valor de retorno para funções).



Visibilidade de variáveis ​​de membro de classe e métodos são definidos usando modificadores de acesso. Na classe CSampleExpert, os modificadores protegidos e públicos são usados. Todas as variáveis ​​e métodos definidos no seção pública são liberadas e acessíveis a partir do exterior. A classe CSampleExpert tem cinco desses métodos:



CSampleExpert(void) - um construtor (chamado automaticamente durante a criação de uma instância de classe); ~CSampleExpert(void) - um destrutor (chamado automaticamente durante a exclusão de uma instância de classe); bool Init(void) - método de inicialização no qual todos os dados necessários para a operação são preparados;

void Deinit(void) - método de desinicialização;

bool Processing(void) - método de processamento.



Declaração das variáveis ​​de membros de classe CSampleExpert com o modificador de acesso protegido estará disponível apenas no interior dos métodos de classe CSampleExpert (e classes criança).



double m_adjusted_point - variável multiplicador para uma operação correta com cotações 3/5-digitos;

CTrade m_trade - amostra de classe СTrade;

CSymbolInfo m_symbol - amostra de classe CSymbolInfo; CPositionInfo m_position - amostra de classe СPositionInfo; CAccountInfo m_account - amostra de classe CAccountInfo;

int m_handle_macd - uma variável para armazenar o valor do handle do indicador MACD utilizado.

int m_handle_ema - uma variável para armazenar o valor do handle do indicador EMA utilizado. double m_buff_MACD_main[] - uma array dinâmica do tipo double que é utilizado para solicitar os valores da linha principal do MACD; double m_buff_MACD_signal[] - uma array dinâmica do tipo double que é utilizado para solicitar os valores da linha principal do MACD; double m_buff_EMA[] - uma array dinâmica do tipo double, que é utilizado para solicitar os valores do indicador EMA; double m_macd_current - é usado para armazenar o valor atual da linha principal MACD; double m_macd_current - é usado para armazenar o valor anterior da linha principal MACD; double m_signal_current - é usado para armazenar o valor atual da linha sinal MACD; double m_signal_previous - é usado para armazenar o valor anterior da linha sinal MACD; double m_ema_current - é usado para armazenar o valor atual do indicador EMA; double m_ema_previous - é usado para armazenar o valor anterior do indicador EMA; double m_macd_open_level, double m_macd_close_level, double m_traling_stop, double m_take_profit - são usados ​​para armazenar os valores de níveis de preços (definido nos parâmetros de entrada), tendo em conta o multiplicador m_adjusted_point.



Métodos de classe CSampleExpert declarados com o modificador de acesso protegido:

bool InitCheckParameters(const int digits_adjust) - verifica a correção de parâmetros de entrada e de inicialização do EA;

bool InitIndicators(void) - inicialização (criação) dos indicadoresMACD e Moving Average;

bool LongClosed(void) - retorna verdadeiro (e fecha uma posição comprada) se estiverem reunidas as condições para fechar a posição comprada; bool ShortClosed(void) - retorna verdadeiro (e fecha uma posição vendida) se estiverem reunidas as condições para fechar uma posição vendida; bool LongModified(void) - retorna verdadeiro (e modifica o preço do Stop Loss) se estiverem reunidas as condições para alterar o nível de Stop Loss de uma posição comprada; bool ShortModified(void) - retorna verdadeiro (e modifica o preço do Stop Loss) se estiverem reunidas as condições para alterar o nível de Stop Loss de uma posição vendida; bool LongOpened(void) - retorna verdadeiro (e abre uma posição comprada) se estiverem reunidas as condições para a abertura de uma posição comprada; bool ShortOpened(void) - retorna verdadeiro (e abre uma posição vendida) se estiverem reunidas as condições para abrir uma posição vendida.





3.2. Construtor da Classe CSampleExpert



CSampleExpert::CSampleExpert( void ) : m_adjusted_point( 0 ), m_handle_macd( INVALID_HANDLE ), m_handle_ema( INVALID_HANDLE ), m_macd_current( 0 ), m_macd_previous( 0 ), m_signal_current( 0 ), m_signal_previous( 0 ), m_ema_current( 0 ), m_ema_previous( 0 ), m_macd_open_level( 0 ), m_macd_close_level( 0 ), m_traling_stop( 0 ), m_take_profit( 0 ) { ArraySetAsSeries (m_buff_MACD_main, true ); ArraySetAsSeries (m_buff_MACD_signal, true ); ArraySetAsSeries (m_buff_EMA, true ); }

O construtor de classe é chamado automaticamente quando um objeto tipo amostra de classe é criado. Quando é chamado, os valores padrões (entre parêntesis) para as variáveis ​​de membro de classe são definidos e a direção de indexação das timeseries é definida para m_buff_MACD_main[], m_buff_MACD_signal[] e m_buff_EMA[].







3.3. O destruidor da classe CSampleExpert

CSampleExpert::~CSampleExpert( void ) { }

O destrutor de classe CSampleExpert não contêm nenhum código.





3.4. O método de inicialização da classe CSampleExpert

bool CSampleExpert::Init( void ) { m_symbol.Name( Symbol ()); m_trade.SetExpertMagicNumber( 12345 ); int digits_adjust= 1 ; if (m_symbol. Digits ()== 3 || m_symbol. Digits ()== 5 ) digits_adjust= 10 ; m_adjusted_point=m_symbol. Point ()*digits_adjust; m_macd_open_level =InpMACDOpenLevel*m_adjusted_point; m_macd_close_level=InpMACDCloseLevel*m_adjusted_point; m_traling_stop =InpTrailingStop*m_adjusted_point; m_take_profit =InpTakeProfit*m_adjusted_point; m_trade.SetDeviationInPoints( 3 *digits_adjust); if (!InitCheckParameters(digits_adjust)) return ( false ); if (!InitIndicators()) return ( false ); return ( true ); }

No método Init(), variáveis ​​de membros de classe são inicializados e os parâmetros de entrada são verificados.

Uma chamada do método Name() para o objeto m_symbol (instância da classe CSymbolInfo) define o nome do símbolo (intrumento financeiro - ativo) em que o Expert Advisor é executado, então o método SetExpertMagicNumber() é chamado; ele define o valor do número mágico da EA para o objeto m_trade (será usado para operações de negócio). Depois disso, o método Digits() é usado para solicitar o número de dígitos das símbolos(intrumento financeiros - ativos) depois do ponto decimal e, se necessário, os valores dos níveis são corrigidos.

Depois o método SetDeviationInPoints() do objecto m_trade é chamado, em que o valor da derrapagem permitida em operações de negócios é definida.







3.5. O método InitCheckParameters da classe CSampleExpert

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( const int digits_adjust) { if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { printf ( "Take Profit deve ser maior do que %d" ,m_symbol.StopsLevel()); return ( false ); } if (InpTrailingStop*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { printf ( "Trailing Stop deve ser maior do que %d" ,m_symbol.StopsLevel()); return ( false ); } if (InpLots<m_symbol.LotsMin() || InpLots>m_symbol.LotsMax()) { printf ( "Valor dos lotes deve ser no intervalo de %f para %f" ,m_symbol.LotsMin(),m_symbol.LotsMax()); return ( false ); } if ( MathAbs (InpLots/m_symbol.LotsStep()- MathRound (InpLots/m_symbol.LotsStep()))> 1.0 E-10 ) { printf ( "Valor dos lotes não é correspondido com a etapa do lote %f" ,m_symbol.LotsStep()); return ( false ); } if (InpTakeProfit<=InpTrailingStop) printf ( "Aviso: Trailing Stop menor do que o Take Profit" ); return ( true ); }

A correção dos parâmetros de entrada da EA é verificada no método InitCheckParameters(). Se algum dos parâmetros é inválido, uma mensagem apropriada é exibida, e a função retorna false.







3.6. O método InitIndicators() da classe CSampleExpert

bool CSampleExpert::InitIndicators( void ) { if (m_handle_macd== INVALID_HANDLE ) if ((m_handle_macd= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ))== INVALID_HANDLE ) { printf ( "Erro ao criar o indicador MACD" ); return ( false ); } if (m_handle_ema== INVALID_HANDLE ) if ((m_handle_ema= iMA ( NULL , 0 ,InpMATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ))== INVALID_HANDLE ) { printf ( "Erro ao criar o indicador EMA" ); return ( false ); } return ( true ); }

No método InitIndicators(), a correção dos valores iniciais das variáveis ​​m_handle_macd e m_handle_ema é verificada (que deve ser igual ao INVALID_HANDLE, já que eles foram inicializados no construtor) e os indicadores técnicos MACD e Moving Average são criados (usando as funções iMACD e iMA). Se bem sucedida, a função retornará verdadeira e os handles dos indicadores são salvos nos membros de classes m_handle_macd e m_handle_ema.



As alças dos indicadores criados, então, ser utilizado para verificar a quantidade de dados calculados (BarsCalculated) e obter os valores numéricos (CopyBuffer) dos indicadores do método Processing().







3.7. O método LongClosed() da classe CSampleExpert

bool CSampleExpert::LongClosed( void ) { bool res= false ; if (m_macd_current> 0 ) if (m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous) if (m_macd_current>m_macd_close_level) { if (m_trade.PositionClose( Symbol ())) printf ( "Posição comprada pelo %s foi fechada" , Symbol ()); else printf ( "Erro no fechamento da posição pelo %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); res= true ; } return (res); }

O método LongClosed () retorna verdadeiro (e fecha a posição comprada aberta) se estiverem reunidas as condições para o fechamento da posição:

m_macd_current>0 - o valor atual da linha principal do indicador MACD é positivo (o histograma MACD está acima da linha zero);

m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous - a linha principal do indicador MACD cruzou a linha de sinal para baixo.

m_macd_current>m_macd_close_level - o valor atual da linha principal do indicador MACD é maior do que m_macd_close_level.







3.8. O método ShortClosed() da classe CSampleExpert

bool CSampleExpert::ShortClosed( void ) { bool res= false ; if (m_macd_current< 0 ) if (m_macd_current>m_signal_current && m_macd_previous<m_signal_previous) if ( MathAbs (m_macd_current)>m_macd_close_level) { if (m_trade.PositionClose( Symbol ())) printf ( "Posição vendida pelo %s foi fechada" , Symbol ()); else printf ( "Erro no fechamento da posição pelo %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); res= true ; } return (res); }

O método ShortClosed() retorna verdadeiro (e fecha a posição vendida aberta) se estiverem reunidas as condições para o fechamento da posição:

m_macd_current<0 - o valor atual da linha principal do indicador MACD é negativo (o histograma MACD está abaixo da linha zero).

m_macd_current>m_signal_current && m_macd_previous<m_signal_previous - a linha principal do indicador MACD cruzou a linha de sinal para cima.

MathAbs(m_macd_current)>m_macd_close_level - oo valor atual da linha principal do indicador MACD é maior do que m_macd_close_level.





3.9. O método LongModified() da classe CSampleExpert

bool CSampleExpert::LongModified( void ) { bool res= false ; if (InpTrailingStop> 0 ) { if (m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>m_adjusted_point*InpTrailingStop) { double sl= NormalizeDouble (m_symbol.Bid()-m_traling_stop,m_symbol. Digits ()); double tp=m_position.TakeProfit(); if (m_position.StopLoss()<sl || m_position.StopLoss()== 0.0 ) { if (m_trade.PositionModify( Symbol (),sl,tp)) printf ( "Posição Comprada pelo %s foi modificada" , Symbol ()); else { printf ( "Erro na modificação da posição pelo %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Parâmetros modificados : SL=%f,TP=%f" ,sl,tp); } res= true ; } } } return (res); }

O método LongModified() retorna verdadeiro (e modifica o valor Stop Loss da posição) se estiverem reunidas as condições necessárias para a modificação da posição comprada: Se o valor da entrada InpTrailingStop>0, então o fato da passagem do preço pelos pontos do InpTrailingStop a partir do preço de abertura na direção da posição é verificado. Em seguida, o valor do novo nível Stop Loss é calculado e o parâmetro de Stop Loss da posição aberta é modificado.



3.10. O método ShortModified da classe CSampleExpert

bool CSampleExpert::ShortModified( void ) { bool res= false ; if (InpTrailingStop> 0 ) { if ((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(m_adjusted_point*InpTrailingStop)) { double sl= NormalizeDouble (m_symbol.Ask()+m_traling_stop,m_symbol. Digits ()); double tp=m_position.TakeProfit(); if (m_position.StopLoss()>sl || m_position.StopLoss()== 0.0 ) { if (m_trade.PositionModify( Symbol (),sl,tp)) printf ( "Posição vendida pelo %s foi modificada" , Symbol ()); else { printf ( "Erro na modificaçaõ da posição pelo%s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Parâmetros modificados : SL=%f,TP=%f" ,sl,tp); } res= true ; } } } return (res); }

O método ShortModified() retorna verdadeiro (e modifica o valor Stop Loss da posição) se estiverem reunidas as condições necessárias para a modificação da posição: Se o valor da entrada InpTrailingStop>0, então o fato da passagem do preço pelos pontos do InpTrailingStop a partir do preço de abertura na direção da posição é verificado. Em seguida, o valor do novo nível Stop Loss é calculado e o parâmetro de Stop Loss da posição aberta é modificado.

3.11. O método LongOpened () da classe CSampleExpert

bool CSampleExpert::LongOpened( void ) { bool res= false ; if (m_macd_current< 0 ) if (m_macd_current>m_signal_current && m_macd_previous<m_signal_previous) if ( MathAbs (m_macd_current)>(m_macd_open_level) && m_ema_current>m_ema_previous) { double price=m_symbol.Ask(); double tp =m_symbol.Bid()+m_take_profit; if (m_account.FreeMarginCheck( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY ,InpLots,price)< 0.0 ) printf ( "Não tem dinheiro. Margem Livre = %f" ,m_account.FreeMargin()); else { if (m_trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY ,InpLots,price, 0.0 ,tp)) printf ( "Posição pelo %s foi aberta" , Symbol ()); else { printf ( "Erro de abertura da posição BUY pelo %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Abrir parâmetros : price=%f,TP=%f" ,price,tp); } } res= true ; } return (res); }

O método LongOpened() retorna verdadeiro (e abre uma posição comprada) se estiverem reunidas as condições necessárias para a abertura de uma posição comprada:



m_macd_current<0 - o valor atual da linha principal do indicador MACD é negativo (MACD histograma está abaixo da linha zero);

m_macd_current>m_signal_current && m_macd_previous<m_signal_previous - a linha principal do indicador MACD cruzou a linha do sinal para cima;

MathAbs(m_macd_current)>m_macd_open_level - o valor atual da linha principal do módulo indicador MACD é maior do que m_macd_open_level; m_ema_current>m_ema_previous - ema cresce.

Quando estiverem reunidas todas as condições, a margem livre é verificada (o método FreeMarginCheck() da classe CAccountInfo da biblioteca padrão) e uma posição comprada é aberta usando o método PositionOpen() da classe CTrade .



3.12. O método ShortOpened da classe CSampleExpert

//+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleExpert::ShortOpened( void ) { bool res= false ; if (m_macd_current> 0 ) if (m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous) if (m_macd_current>(m_macd_open_level) && m_ema_current<m_ema_previous) { double price=m_symbol.Bid(); double tp =m_symbol.Ask()-m_take_profit; if (m_account.FreeMarginCheck( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL ,InpLots,price)< 0.0 ) printf ( "Não tem dinheiro. Margem Livre = %f" ,m_account.FreeMargin()); else { if (m_trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL ,InpLots,price, 0.0 ,tp)) printf ( "Posição pelo %s foi aberta" , Symbol ()); else { printf ( "Erro de abertura da posição SELL pelo %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Abrir parâmetros : price=%f,TP=%f" ,price,tp); } } res= true ; } return (res); }

O método ShortOpened() retorna verdadeiro (e abre uma posição vendida) se estiverem reunidas as condições necessárias para a abertura de uma posição vendida:



m_macd_current>0 - o valor atual da linha principal do indicador MACD é positivo (o histograma MACD está acima da linha zero);

m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous - a linha principal do indicador MACD cruzou a linha sinal para baixo;

m_macd_current>m_macd_open_level - o valor atual da linha principal MACD é maior do que m_macd_open_level; m_ema_current<m_ema_previous - ema diminui.

Quando estiverem reunidas todas as condições, a margem livre é verificado (o método FreeMarginCheck() da classe CAccountInfo da biblioteca padrão) e uma posição curta é aberta usando o método PositionOpen() da classe CTrade .







3.13 O método Processing() da classe CSampleExpert

bool CSampleExpert::Processing( void ) { if (!m_symbol.RefreshRates()) return ( false ); if ( BarsCalculated (m_handle_macd)< 2 || BarsCalculated (m_handle_ema)< 2 ) return ( false ); if ( CopyBuffer (m_handle_macd, 0 , 0 , 2 ,m_buff_MACD_main) != 2 || CopyBuffer (m_handle_macd, 1 , 0 , 2 ,m_buff_MACD_signal)!= 2 || CopyBuffer (m_handle_ema, 0 , 0 , 2 ,m_buff_EMA) != 2 ) return ( false ); m_macd_current =m_buff_MACD_main[ 0 ]; m_macd_previous =m_buff_MACD_main[ 1 ]; m_signal_current =m_buff_MACD_signal[ 0 ]; m_signal_previous=m_buff_MACD_signal[ 1 ]; m_ema_current =m_buff_EMA[ 0 ]; m_ema_previous =m_buff_EMA[ 1 ]; if (m_position.Select( Symbol ())) { if (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) { if (LongClosed()) return ( true ); if (LongModified()) return ( true ); } else { if (ShortClosed()) return ( true ); if (ShortModified()) return ( true ); } } else { if (LongOpened()) return ( true ); if (ShortOpened()) return ( true ); } return ( false ); }

O método de Processing() da classe CSampleExpert é o método do Expert Advisor. O método de Processing() é chamado no manipulador de eventos OnTick() e o intervalo de tempo entre as chamadas sucessivas deste método é monitorado (não menos do que os segundos do ExtTimeOut) (seção 2.2).

Ao chamar os métodos RefreshRates() da classe CSymbolInfo, as cotações são atualizados. A função BarsCalculated() é usada para solicitar o número de barras para que os indicadores MACD e Moving Average sejam calculados (seção 3.6.); se o número de barras é inferior a 2, vai sair da função e retornar falso.



Em seguida,a função CopyBufferchamada, solicita os dois últimos valores de indicadores técnicos (os principais sinais e linhas MACD e movendo-se valores médios); e se a quantidade de dados copiados é menor do que dois, em seguida, saia da função. Depois os valores dos indicadores a partir das arrays m_buff_MACD_main[], m_buff_MACD_signal[] e m_buff_EMA[] são copiados para as variáveis ​​m_macd_current, m_macd_previous, m_signal_current, m_signal_previous, m_ema_current e m_ema_previous.

O próximo passo é trabalhar com uma posição realizada por meio da classe CPositionInfo da biblioteca padrão. Se o método Select() chamado retorna verdadeiro, então isso significa que atualmente existe uma posição aberta, seu tipo é determinado usando o método PositionType(). Além disso o trabalho é realizado de acordo com o tipo de posição aberta.



4. Backtesting

Os melhores valores dos parâmetros podem ser encontrados usando o Strategy Tester do terminal MetaTrader 5.

A Figura 3 mostra os resultados do teste deste Expert Advisor para o ano 2013 com as configurações padrão.







Figure 3. Resultados do backtesting do Expert Advisor MACD Sample

Conclusões



O Expert Advisor MACD Sample, incluído no pacote de entrega padrão do terminal MetaTrader 5 é um exemplo de abordagem orientada a objetos no desenvolvimento de um EA.





