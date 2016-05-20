und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
877
Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.
Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit der Richtung des T3_TRIX Histogramms. Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in blau oder braun gezeichnet, Schatten werden in hellblau oder gelb gezeichnet.
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei T3_TRIX.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2143
