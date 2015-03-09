CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
939
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
backgroundcandle_t3_trix_htf.mq5 (19.96 KB) ver
t3_trix.mq5 (8.62 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con la dirección del histograma o nube de color del indicador T3_TRIX.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela se colorea en azul o marrón, y las sombras se colorean en color azul claro o amarillo, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado T3_TRIX.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF

Fig. 1. Indicador BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2143

Maximum Percentage of Equity Risk Maximum Percentage of Equity Risk

Este código permite establecer el porcentaje máximo del riesgo de la equidad.

MultiBlauSMStochasticx7Signal MultiBlauSMStochasticx7Signal

El indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales usando los valores de siete indicadores BlauSMStochastic de diferentes marcos temporales.

Change Chart and Timeframe Change Chart and Timeframe

Se trata de los scripts modificados para el cambio rápido de los gráficos y períodos de tiempo en todos los gráficos mediante las teclas aceleradoras.

MFI_HTF MFI_HTF

El oscilador MFI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.