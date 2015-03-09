El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con la dirección del histograma o nube de color del indicador T3_TRIX.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela se colorea en azul o marrón, y las sombras se colorean en color azul claro o amarillo, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado T3_TRIX.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador BackgroundСandle_T3_TRIX_HTF