MultiBlauTSStochasticx7Signal - indicador para MetaTrader 5
O indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando sete indicadores BlauTSStochastic de timeframes diferentes.
Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a cada timeframe do indicador BlauSMStochastic. Se o histograma do indicador BlauSMStochastic cresce, a linha é verde escuro, se cair - é laranja. Losangos coloridos nas linhas são mostrados quando a linha correspondente do timeframe pode ter sua cor alterada.
O indicador requer o arquivo BlauTSStochastic.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2140
O indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando sete indicadores BlauSMStochastic de timeframes diferentes.BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF
O indicador desenha candles de um timeframe maior, como retângulos coloridos de acordo com a direção do histograma BlauSMStochastic.
O indicador ZigZag usando o algoritmo de Joe DiNapoli.BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF
O indicador desenha candles retangulares coloridos para um período de timeframe maior. Os Retângulos coloridos são preenchido de acordo com a direção do histograma T3_TRIX.