BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING.
Retângulos são coloridos de acordo com a mudança da direção no histograma BlauTSStochastic.
Dependendo da direção de tendência, o corpo dos candles são pintados em verde ou vermelho, as sombras são pintadas em verde ou rosa.
O indicador exige a compilação do arquivo do indicador T3_BlauTSStochastic.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF
