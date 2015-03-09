Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.
Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con los cambios de la dirección del histograma del indicador BlauTSStochastic.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela se colorea en verde o rojo, y las sombras se colorean en color lima o rosado, respectivamente.
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado BlauTSStochastic.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.
Fig. 1. Indicador BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2137
