请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1107
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。
长方形的填充颜色是根据 BlauTSStochastic 直方图方向改变。
依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成绿色或红色, 影线被喷成浅绿或粉色。
此指标需要编译的指标文件 BlauTSStochastic.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 该 BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2137
RSIOMA_V2
此趋势指标使用一种振荡算法，以彩色云图形式绘制附加指标。T3_TRIX_HTF
此 T3_TRIX 指标在输入参数中有时间帧选项。
BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF
此指标基于 BlauSMStochastic 直方图的方向来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。MultiBlauSMStochasticx7Signal
此 MultiBlauSMStochasticx7Signal 指标显示七个不同时间帧的 BlauSMStochastic 指标的活动趋势信息。