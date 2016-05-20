CodeBaseKategorien
BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.

Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit der Änderung der Richtung des BlauTSStochastic Histogramms.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in grün oder rot gezeichnet, Schatten werden in hellgrün oder pink gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei BlauTSStochastic.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2137

