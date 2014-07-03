Autor real:

Kalenzo

Indicador de tendência usando um algoritmo de oscilador desenhado na forma de uma nuvem colorida com indicação adicional.

O histograma colorido define a tendência quando encontra a borda da nuvem colorida além dos níveis:

input uint MainTrendLong= 60 ; input uint MainTrendShort= 40 ;

Quando a borda da nuvem colorida se estende para acima ou abaixo dos níveis:

input uint BuyTrigger= 80 ; input uint SellTrigger= 20 ;

Pontos coloridos aparecem nos momentos em que a direção da linha rápida envelope da nuvem é oposto ao nível da quebra. Por exemplo, se a linha rápida envelope é superior a Buy e está caindo, aparecerá um ponto-de-rosa.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 11.03.2008.

Figura 1. Indicador RSIOMA_V2