RSIOMA_V2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1443
(20)
Autor real:

Kalenzo

Indicador de tendência usando um algoritmo de oscilador desenhado na forma de uma nuvem colorida com indicação adicional.

O histograma colorido define a tendência quando encontra a borda da nuvem colorida além dos níveis:

input uint MainTrendLong=60;  // Nível do gatilho superior
input uint MainTrendShort=40; // Nível do gatilho inferior

Quando a borda da nuvem colorida se estende para acima ou abaixo dos níveis:

input uint BuyTrigger=80;    // Nível Buy
input uint SellTrigger=20;   // Nível Sell

Pontos coloridos aparecem nos momentos em que a direção da linha rápida envelope da nuvem é oposto ao nível da quebra. Por exemplo, se a linha rápida envelope é superior a Buy e está caindo, aparecerá um ponto-de-rosa.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 11.03.2008.

Figura 1. Indicador RSIOMA_V2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2136

