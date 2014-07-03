Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSIOMA_V2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1443
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Kalenzo
Indicador de tendência usando um algoritmo de oscilador desenhado na forma de uma nuvem colorida com indicação adicional.
O histograma colorido define a tendência quando encontra a borda da nuvem colorida além dos níveis:
input uint MainTrendLong=60; // Nível do gatilho superior input uint MainTrendShort=40; // Nível do gatilho inferior
Quando a borda da nuvem colorida se estende para acima ou abaixo dos níveis:
input uint BuyTrigger=80; // Nível Buy input uint SellTrigger=20; // Nível Sell
Pontos coloridos aparecem nos momentos em que a direção da linha rápida envelope da nuvem é oposto ao nível da quebra. Por exemplo, se a linha rápida envelope é superior a Buy e está caindo, aparecerá um ponto-de-rosa.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 11.03.2008.
Figura 1. Indicador RSIOMA_V2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2136
O indicador TRIX com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.MultiCandleSignal
O indicador MultiCandleSignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando direção dos candles de sete timeframes diferentes.
O indicador desenha candles retângulares para um período de timeframe maior com base na direção do histograma BlauTSStochastic.BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF
O indicador desenha candles de um timeframe maior, como retângulos coloridos de acordo com a direção do histograma BlauSMStochastic.