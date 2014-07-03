Participe de nossa página de fãs
MultiBlauSMStochasticx7Signal - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1058
- 1058
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando sete indicadores BlauSMStochastic de timeframes diferentes.
Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a cada timeframe do indicador BlauSMStochastic. Se o histograma do indicador BlauSMStochastic cresce, a linha fica verde escuro, se cair - é rosa. Lozangos coloridos nas linhas são mostrados quando a linha correspondente do timeframe pode ter sua cor alterada.
O indicador requer o arquivo BlauSMStochastic.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2139
