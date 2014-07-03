CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MultiBlauSMStochasticx7Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1058
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando sete indicadores BlauSMStochastic de timeframes diferentes.

Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a cada timeframe do indicador BlauSMStochastic. Se o histograma do indicador BlauSMStochastic cresce, a linha fica verde escuro, se cair - é rosa. Lozangos coloridos nas linhas são mostrados quando a linha correspondente do timeframe pode ter sua cor alterada.

O indicador requer o arquivo BlauSMStochastic.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal

Figura 1. Indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2139

BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF

O indicador desenha candles de um timeframe maior, como retângulos coloridos de acordo com a direção do histograma BlauSMStochastic.

BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF

O indicador desenha candles retângulares para um período de timeframe maior com base na direção do histograma BlauTSStochastic.

MultiBlauTSStochasticx7Signal MultiBlauTSStochasticx7Signal

O indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando sete indicadores BlauTSStochastic de timeframes diferentes.

Dinapoli_ZZ Dinapoli_ZZ

O indicador ZigZag usando o algoritmo de Joe DiNapoli.