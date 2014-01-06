CodeBaseРазделы
BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с изменениями направления гистограммы индикатора BlauTSStochastic.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается зеленый или красный цвета, а тени окрашиваются в салатовый или розовый цвета соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BlauTSStochastic.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF

