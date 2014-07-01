Participe de nossa página de fãs
Oscilador Estocástico do livro "Momentum, Direction and Divergence" de William Blau implementado como um histograma colorido e com uma linha de sinal sob a forma de uma nuvem colorida.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador BlauTSStochastic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2028
