Oscilador Estocástico do livro "Momentum, Direction and Divergence" de William Blau implementado como um histograma colorido e com uma linha de sinal sob a forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador BlauTSStochastic