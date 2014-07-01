CodeBaseSeções
Indicadores

BlauTSStochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações: 1238
1238
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Oscilador Estocástico do livro "Momentum, Direction and Divergence" de William Blau implementado como um histograma colorido e com uma linha de sinal sob a forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador BlauTSStochastic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2028

Accelerator_Signal_HTF Accelerator_Signal_HTF

Indicador Accelerator_Signal com a opção de seleção dos tempos gráficos nos parâmetros de entrada.

TrendValue_HTF TrendValue_HTF

O indicador TrendValue com a opção de seleção dos tempos gráficos nos parâmetros de entrada.

BlauTSStochastic_HTF BlauTSStochastic_HTF

Indicador BlauTSStochastic com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

Um indicador de tendência de três estados. Durante fortes tendências ele colore as barras em vermelho ou verde, dependendo da direção da tendência.