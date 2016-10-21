コードベースセクション
BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

長方形は BlauTSStochasticヒストグラムの方向の変化に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または赤、髭は石灰または桃色で塗られます。

この指標の操作はコンパイルされたBlauTSStochastic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF指標

