CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1442
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING.

Retângulos são coloridos de acordo com a mudança de direção do histograma BlauSMStochastic. Dependendo da direção de tendência, o corpo do candlestick é pintado em azul ou vermelho, as sombras são pintadas em azul ou rosa.

O indicador exige o arquivo do indicador BlauSMStochastic.mq5 compilado para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. O indicador BackgroundСandle_BlauSMStochastic_HTF

Figura 1. O indicador BackgroundСandle_BlauSMStochastic_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2138

BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF

O indicador desenha candles retângulares para um período de timeframe maior com base na direção do histograma BlauTSStochastic.

RSIOMA_V2 RSIOMA_V2

Indicador de tendência usando um algoritmo de oscilador desenhado na forma de uma nuvem colorida com indicação adicional.

MultiBlauSMStochasticx7Signal MultiBlauSMStochasticx7Signal

O indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando sete indicadores BlauSMStochastic de timeframes diferentes.

MultiBlauTSStochasticx7Signal MultiBlauTSStochasticx7Signal

O indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando sete indicadores BlauTSStochastic de timeframes diferentes.