O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING.



Retângulos são coloridos de acordo com a mudança de direção do histograma BlauSMStochastic. Dependendo da direção de tendência, o corpo do candlestick é pintado em azul ou vermelho, as sombras são pintadas em azul ou rosa.

O indicador exige o arquivo do indicador BlauSMStochastic.mq5 compilado para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. O indicador BackgroundСandle_BlauSMStochastic_HTF