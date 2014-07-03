Participe de nossa página de fãs
BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1442
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING.
Retângulos são coloridos de acordo com a mudança de direção do histograma BlauSMStochastic. Dependendo da direção de tendência, o corpo do candlestick é pintado em azul ou vermelho, as sombras são pintadas em azul ou rosa.
O indicador exige o arquivo do indicador BlauSMStochastic.mq5 compilado para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. O indicador BackgroundСandle_BlauSMStochastic_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2138
