T3_TRIX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1301
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
O indicador T3_TRIX com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador exige a copilação do arquivo do indicador T3_TRIX.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador T3_TRIX_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2131

