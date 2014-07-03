Participe de nossa página de fãs
T3_TRIX_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador T3_TRIX com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador exige a copilação do arquivo do indicador T3_TRIX.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
