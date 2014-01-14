CodeBaseSeções
BrainTrend2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
BrainTrend2 é um indicador de tendências do mercado que atribui cores para os candles de acordo com a direção da tendência.

Quando existe uma tendência decrescente no mercado, todos os candles são coloridos em magenta. Assim que a tendência está crescendo, todos os candles sucessivamente serão coloridos em verde lima.

O algoritmo BrainTrend2 baseia-se no processamento de informação dos indicadores ATR e do Oscilador Estocástico. Neste indicador foram extraídas todas as variáveis do algoritmo que podem ser controlados em parâmetros de entrada do indicador, por isso pode ser usado apenas configurando o período ATR.

BrainTrend2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/394

