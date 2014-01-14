BrainTrend2 é um indicador de tendências do mercado que atribui cores para os candles de acordo com a direção da tendência.

Quando existe uma tendência decrescente no mercado, todos os candles são coloridos em magenta. Assim que a tendência está crescendo, todos os candles sucessivamente serão coloridos em verde lima.



O algoritmo BrainTrend2 baseia-se no processamento de informação dos indicadores ATR e do Oscilador Estocástico. Neste indicador foram extraídas todas as variáveis do algoritmo que podem ser controlados em parâmetros de entrada do indicador, por isso pode ser usado apenas configurando o período ATR.



