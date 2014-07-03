Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FisherCyberCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1070
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador FisherCyberCycle com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer a compilação do arquivo FisherCyberCycle.mq5 para o funcionamento. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador FisherCyberCycle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2126
O indicador altera a cor das barras em janela separada. Ele é alterado para a cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
Indicador baseado nos candles Heiken Ashi em período maior de timeframe como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.
O indicador desenha candles retângulares de um período de timeframe maior com base nos valores do indicador BrainTrend1.BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
O indicador desenha candles retângulares de um período de timeframe maior com base nos valores do indicador BrainTrend2.