CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FisherCyberCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1070
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador FisherCyberCycle com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer a compilação do arquivo FisherCyberCycle.mq5 para o funcionamento. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador FisherCyberCycle_HTF

Figura 1. Indicador FisherCyberCycle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2126

RSIFilter RSIFilter

O indicador altera a cor das barras em janela separada. Ele é alterado para a cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.

Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF

Indicador baseado nos candles Heiken Ashi em período maior de timeframe como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

O indicador desenha candles retângulares de um período de timeframe maior com base nos valores do indicador BrainTrend1.

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

O indicador desenha candles retângulares de um período de timeframe maior com base nos valores do indicador BrainTrend2.