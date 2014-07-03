O indicador MultiCandleSignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando direção dos candles de sete timeframes diferentes.

Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a cada timeframe. Se os candles estão crescendo no timeframe correspondente, a cor da linha é verde. Se está caindo, a linha é rosa. Quadrados coloridos nas linhas são mostrados quando a linha correspondente do timeframe pode ter sua cor alterada.

Figura 1. Indicador MultiCandleSignal