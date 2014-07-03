Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MultiCandleSignal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2497
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador MultiCandleSignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando direção dos candles de sete timeframes diferentes.
Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a cada timeframe. Se os candles estão crescendo no timeframe correspondente, a cor da linha é verde. Se está caindo, a linha é rosa. Quadrados coloridos nas linhas são mostrados quando a linha correspondente do timeframe pode ter sua cor alterada.
Figura 1. Indicador MultiCandleSignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2130
O indicador TRIX usa a média Tilson.BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
O indicador desenha candles retângulares de um período de timeframe maior com base nos valores do indicador BrainTrend2.
O indicador TRIX com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.RSIOMA_V2
Indicador de tendência usando um algoritmo de oscilador desenhado na forma de uma nuvem colorida com indicação adicional.