BrainTrend1 é um indicador de direção do mercado.

Ela indica as direções de tendências em cores. Quando um preço altera ou mantém uma tendência de alta, os candles são coloridos em azul. Quando um preço altera ou mantém uma tendência de baixa, os candles são coloridos em vermelho. No caso do preço estar em tendência instável, os candles não são coloridos.



BrainTrend1 pode ser usado em qualquer período de tempo. Seu algoritmo baseia-se nos indicadores ATR e o Oscilador Estocástico. Nesta versão os valores de todas as variáveis do algoritmo estão a disposição como parâmetros de entrada do indicador para serem usadas como configurações personalizadas.



