BrainTrend1 é um indicador de direção do mercado.
Ela indica as direções de tendências em cores. Quando um preço altera ou mantém uma tendência de alta, os candles são coloridos em azul. Quando um preço altera ou mantém uma tendência de baixa, os candles são coloridos em vermelho. No caso do preço estar em tendência instável, os candles não são coloridos.
BrainTrend1 pode ser usado em qualquer período de tempo. Seu algoritmo baseia-se nos indicadores ATR e o Oscilador Estocástico. Nesta versão os valores de todas as variáveis do algoritmo estão a disposição como parâmetros de entrada do indicador para serem usadas como configurações personalizadas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/391
BrainTrend1Sig é um indicador para abertura e fechamento de posição. Indica pontos de reversão de tendência quando o preço atinge valores extremos.BrainTrend1Stop
BrainTrend1Stop é um indicador de reversão de tendência.
BrainTrend2Stop é um indicador de detecção de inversão de tendência, ele é exibido pelas linhas de stops. A Intersecção da linha indica a reversão de tendência e o tempo para fechar as posições abertas anteriormente.A classe para desenhar o indicador MFI usando o buffer anel
A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Fluxo de Dinheiro (Money Flow Index, MFI) utilizando o algoritmo do buffer anel.