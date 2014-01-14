CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BrainTrend1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2301
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

BrainTrend1 é um indicador de direção do mercado.

Ela indica as direções de tendências em cores. Quando um preço altera ou mantém uma tendência de alta, os candles são coloridos em azul. Quando um preço altera ou mantém uma tendência de baixa, os candles são coloridos em vermelho. No caso do preço estar em tendência instável, os candles não são coloridos.

BrainTrend1 pode ser usado em qualquer período de tempo. Seu algoritmo baseia-se nos indicadores ATR e o Oscilador Estocástico. Nesta versão os valores de todas as variáveis do algoritmo estão a disposição como parâmetros de entrada do indicador para serem usadas como configurações personalizadas.

BrainTrend1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/391

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sig é um indicador para abertura e fechamento de posição. Indica pontos de reversão de tendência quando o preço atinge valores extremos.

BrainTrend1Stop BrainTrend1Stop

BrainTrend1Stop é um indicador de reversão de tendência.

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stop é um indicador de detecção de inversão de tendência, ele é exibido pelas linhas de stops. A Intersecção da linha indica a reversão de tendência e o tempo para fechar as posições abertas anteriormente.

A classe para desenhar o indicador MFI usando o buffer anel A classe para desenhar o indicador MFI usando o buffer anel

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Fluxo de Dinheiro (Money Flow Index, MFI) utilizando o algoritmo do buffer anel.