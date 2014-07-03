Participe de nossa página de fãs
RSIFilter - indicador para MetaTrader 5
- 1737
Autor Real:
Forex-TSD.com
O indicador altera a cor das barras em janela separada. Ele é alterado para a cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.
Se a tendência e o candle estão no mesmo sentido, a cor da barra é light, se for o oposto, a barra fica escura.
A Força tendência é determinada pela presença do indicador RSI em áreas sobre-compradas ou sobre-vendidas excessivas cujos níveis são determinados pelos parâmetros de entrada indicador:
input uint HighLevel=55; //Nível sobre-comprado input uint LowLevel=45; //Nível sobre-vendido
Se o RSI está fora dessas áreas, a barra é pintada em cinza claro.
