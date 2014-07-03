CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSIFilter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1737
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor Real:

Forex-TSD.com

O indicador altera a cor das barras em janela separada. Ele é alterado para a cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.

Se a tendência e o candle estão no mesmo sentido, a cor da barra é light, se for o oposto, a barra fica escura.

A Força tendência é determinada pela presença do indicador RSI em áreas sobre-compradas ou sobre-vendidas excessivas cujos níveis são determinados pelos parâmetros de entrada indicador:

input uint   HighLevel=55;    //Nível sobre-comprado
input uint   LowLevel=45;     //Nível sobre-vendido

Se o RSI está fora dessas áreas, a barra é pintada em cinza claro.

Figura 1. Indicador RSIFilter

Figura 1. Indicador RSIFilter

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2125

Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF

Indicador baseado nos candles Heiken Ashi em período maior de timeframe como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

RSI_BARS RSI_BARS

O indicador muda a cor da barra da cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.

FisherCyberCycle_HTF FisherCyberCycle_HTF

O indicador FisherCyberCycle com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

O indicador desenha candles retângulares de um período de timeframe maior com base nos valores do indicador BrainTrend1.