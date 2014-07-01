CodeBaseSeções
Indicadores

Vegas - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Mr.Bah

Vários envelopes com deslocamentos fixos.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 27.11.2007.

Figura 1. O indicador Vegas

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2001

