Autor real:

Weld e TrendLaboratory

Indicador de velocidade de variação nos preços suavizado pela suavização JMA.

Fórmula para o cálculo:

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])

De certo modo, ele é mais sensível se comparado ao indicador técnico Awesome Oscillator de Bill Williams

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.10.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador JMASlope