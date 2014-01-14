CodeBaseSeções
JMASlope - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1288
(22)
jmaslope.mq5 (7.43 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Autor real:

Weld e TrendLaboratory

Indicador de velocidade de variação nos preços suavizado pela suavização JMA.

Fórmula para o cálculo:

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])

De certo modo, ele é mais sensível se comparado ao indicador técnico Awesome Oscillator de Bill Williams

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.10.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador JMASlope

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1520

