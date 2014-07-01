CodeBaseSeções
FX_FISH_2MA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1246
(20)
fx_fish_2ma.mq5 (11.58 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Autor real:

Kiko Segui

Transformação Fisher com base no histograma de duas médias na forma de linhas de sinal.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.12.2007.

Figura 1. Indicador FX_FISH_2MA

Figura 1. Indicador FX_FISH_2MA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2000

