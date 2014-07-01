Participe de nossa página de fãs
FX_FISH_2MA - indicador para MetaTrader 5
1246
Autor real:
Kiko Segui
Transformação Fisher com base no histograma de duas médias na forma de linhas de sinal.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.12.2007.
Figura 1. Indicador FX_FISH_2MA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2000
