Autor real:

Kiko Segui

Transformação Fisher com base no histograma de duas médias na forma de linhas de sinal.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.12.2007.

Figura 1. Indicador FX_FISH_2MA