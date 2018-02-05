Indicador ShadeOpenX com recurso para exibir, como uma porcentagem, a quantidade de tempo decorrido desde o início do pregão exibido nos parâmetros de entrada, pregão esse que foi executado usando as classe da biblioteca cuja descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas".

Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da média móvel ColorJFatl_Digit, para posições longas e curtas que podem ser configurados de várias maneiras num expert.