XMA_Divergence - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
XMA_Divergence.mq5 (17.71 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Autor real: Trader Ron

Indicador de tendência com exibição de zonas de divergência no gráfico de preços.

Fig. 1. Indicador XMA_Divergence

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19361

ShadeOpenX_Timer ShadeOpenX_Timer

Indicador ShadeOpenX com recurso para exibir, como uma porcentagem, a quantidade de tempo decorrido desde o início do pregão exibido nos parâmetros de entrada, pregão esse que foi executado usando as classe da biblioteca cuja descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas".

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da média móvel ColorJFatl_Digit, para posições longas e curtas que podem ser configurados de várias maneiras num expert.

CCIValues CCIValues

O indicador mostra o valor do período - do oscilador CCI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.

XMA_Divergence_HTF XMA_Divergence_HTF

Indicador XMA_Divergence com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.