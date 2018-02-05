Os indicador destaca com retângulos coloridos o período, marcado nas configurações de entrada.

Trabalho com ordens pendentes (Buy Stop e Sell Stop). Usa-se o indicador iMA (Moving Average, MA) com um período MUITO grande - 590.

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador NRTR_ATR_STOP, com funcionalidade de fixação "hard-coded" da faixa temporal de negociação.