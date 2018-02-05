Participe de nossa página de fãs
ShadeOpenX - indicador para MetaTrader 5
- 1334
Os indicador destaca com retângulos coloridos o período, marcado nas configurações de entrada, para o dia atual. O rectângulo interno é baseado nos preços de abertura e encerramento do período de negociação (corpo da vela final para o período), e os rectângulos superior e inferior são as sombras desta vela. As velas crescentes são coloridas de verde, enquanto as decrescentes - de amarelo-tijolo. Desenho do indicador ocorre usando objetos gráficos.
Fig. 1. Indicador ShadeOpenX.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19340
