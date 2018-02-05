Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 810
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da média móvel ColorJFatl_Digit, para posições longas e curtas que podem ser configurados de várias maneiras num expert. Para fazer isso, todos os parâmetros de entrada do expert estão divididos em dois grandes grupos:
- Os que começam com a letra L são os parâmetros de entrada para gerir as posições longas
- Os que começam com a letra S são os parâmetros de entrada para gerir as posições curtas
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada para posições longas | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //número mágico de L input double L_MM=0.1; //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de L input MarginMode L_MMMode=LOT; //método para determinar o tamanho do lote de L
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do expert para posições curtas | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //número mágico de S input double S_MM=0.1; //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de S input MarginMode S_MMMode=LOT; //método para determinar o tamanho do lote de S
Para estes dois sistemas de negociação, usam-se números mágicos diferentes que são completamente independentes um do outro. Os mercados financeiros reais raramente são simétricos e, muitas vezes, a negociação na alta/queda requer parâmetros completamente diferentes do mesmo sistema de negociação. Para uma fácil configuração do expert, deve-se, primeiro, testar apenas um dos sistemas de negociação, desligando o segundo sistema usando o alternador respectivo.
input bool L_PosOpen=true; //Autorização para entrar numa posição longa de L input bool L_PosClose=true; //Autorização para sair de uma posição longa de L
Após essa configuração, ativar e configurar apenas o outro sistema.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador ColorJFatl_Digit.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações simétricas.
Resultados do teste para 2015, EURAUD, H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste.
Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19344
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador NRTR_ATR_STOP, com funcionalidade de fixação "hard-coded" da faixa temporal de negociação.Disaster
Trabalho com ordens pendentes (Buy Stop e Sell Stop). Usa-se o indicador iMA (Moving Average, MA) com um período MUITO grande - 590.
Indicador ShadeOpenX com recurso para exibir, como uma porcentagem, a quantidade de tempo decorrido desde o início do pregão exibido nos parâmetros de entrada, pregão esse que foi executado usando as classe da biblioteca cuja descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas".XMA_Divergence
Indicador de tendência com exibição de zonas de divergência no gráfico de preços.