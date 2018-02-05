Participe de nossa página de fãs
CCIValues - indicador para MetaTrader 5
O indicador mostra o valor do período - do oscilador CCI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alteradas pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez. A cor do bloco de texto é determinada pela posição do indicador CCI em relação às zonas de sobrevenda/sobrecompra, fixadas nos parâmetros de entrada do indicador
input int HighLevel=+100; // nível de sobrecompra input int LowLevel=-100; // nível de sobrevenda input color HighColor=clrLightSeaGreen; // cor da sobrecompra input color MiddleColor=clrGray; // cor fora da tendência input color LowColor=clrOrange; // cor da sobrevenda
Fig. 1. Indicador CCIValues
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19362
