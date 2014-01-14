CodeBaseSeções
Ergodic_Ticks_Volume_Indicator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1845
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Profitrader

Um dos indicadores de volume de tick com vários EMAs, por William Blau.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2008.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1920

